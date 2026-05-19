Главные новости за 19 мая. Сочи

В Сочи подготовили масштабную программу ко Дню города, который в этом году совпал с официальным стартом летнего курортного сезона. Праздничные мероприятия пройдут 30 мая и охватят все районы курорта. Всего в программу включили более 100 событий, среди которых концерты, экскурсии, спортивные соревнования и культурные акции.

Глава Сочи Андрей Прошунин в ходе рабочей поездки по Лазаревскому району оценил ход ликвидации последствий оползня на улице Изобильной. После схода земляных масс на аварийном участке дороги местного значения власти приняли решение о проведении неотложных восстановительных работ.

Ученые получили образцы нативного коллагена из медуз Азовского и Черного морей, которые могут использоваться в медицине и косметологии. Исследование приобрело особую актуальность на фоне массового распространения медуз в Азово-Черноморском бассейне, где их биомасса, по оценкам специалистов, достигла миллионов тонн.

Спрос на железнодорожные поездки к черноморским курортам Краснодарского края продолжает расти. Значительная часть билетов на летние поезда в направлении Сочи и Анапы уже выкуплена, а на наиболее востребованные даты свободных мест практически не осталось.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые рейсы в Сочи из Барнаула и Кемерово в рамках подготовки к летнему туристическому сезону. Полеты по обоим направлениям стартуют в конце мая и будут выполняться два раза в неделю.

Поток туристов в Сочи и на федеральную территорию «Сириус» в период майских праздников оставался стабильным на протяжении всех выходных дней. Общий приток роумеров с 9 по 11 мая оказался лишь на 5% выше по сравнению с периодом с 1 по 3 мая.