Присяжные признали виновным обвиняемого в покушении на убийства в БЦ «Манхэттен»

В Кировском районном суде Екатеринбурга присяжные вынесли вердикт по уголовному делу в отношении Амерхана Юсупова, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга

По версии следствия, осенью 2022 года Амерхан Юсупов организовал рейдерский захват бизнесцентра «Манхэттен», принадлежащего его оппоненту. Вместе с неустановленным соучастником фигурант ворвался в здание, вооружившись двуствольным охотничьим ружьем и неустановленным оружием. В холле бизнес-центра нападавшие столкнулись с охранниками, после чего открыли огонь. В результате два человека получили ранения различной степени тяжести, но выжили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Амерхан Юсупов обвинялся по ч.3 ст.30, п. «а», «е», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом). Сам подсудимый вину не признал. По его ходатайству уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Коллегия присяжных признала его виновным в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. При этом присяжные сочли, что он заслуживает снисхождения.

После оглашения вердикта коллегия присяжных была распущена. Прения сторон пройдут 20 мая.

Напомним, Амерхан Юсупов был задержан сотрудниками ФСБ 10 июня 2025 года в Чечне. Материалы уголовного дела в отношении соучастника преступления выделены в отдельное производство, он объявлен в федеральный розыск.

Подробнее об этом в материале «Ъ-Урал» — «Стрелка взяли за "Манхэттен"»

Полина Бабинцева