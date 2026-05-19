Четырех жителей Ставрополья будут судить за бандитизм

В Ставропольском крае передано в суд дело в отношении четырех местных жителей, которые обвиняются в бандитизме, разбое, вымогательстве и незаконном хранении оружия (чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, ч. 4 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в 2024 году 22-летний мужчина создал преступную группировку и вовлек в нее четырех приятелей и одногруппников. За полтора года, действуя в разных составах, участники банды под угрозой применения насилия и оружия совершили разбойные нападения и вымогательства у нескольких граждан. Сумма ущерба составила 7 млн руб.

«Уголовное дело в отношении одного из соучастников приостановлено в связи с объявлением его в федеральный розыск»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева