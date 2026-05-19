Фора для первой ракетки

Второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас, уже более месяца не выступающий из-за травмы правой руки, вслед за стартующим на этой неделе Roland Garros будет вынужден пропустить и следующий турнир Большого шлема — Wimbledon. Серьезное недомогание Алькараса фактически открывает путь к титулу первой ракетки мира по итогам года итальянцу Яннику Синнеру, который находится в отличной форме и уже сейчас со значительным отрывом лидирует по очкам, набранным с начала сезона.

Испанский теннисист Карлос Алькарас

Фото: Manon Cruz / Reuters Испанский теннисист Карлос Алькарас

О вынужденном решении пропустить серию турниров на траве, которая начнется 8 июня и продлится пять недель, Карлос Алькарас сообщил в социальных сетях. «Восстановление идет хорошо, мне заметно лучше. Но поскольку выступать я, к сожалению, еще не готов, вынужден сняться с травяного турнира в Queen’s Club (который проходит в Лондоне.— “Ъ”) и Wimbledon. Для меня эти соревнования особенные, и я буду очень скучать по ним. Намерен продолжать работать, чтобы вернуться как можно скорее!» — написал 23-летний теннисист.

Прогнозы, согласно которым травма правого запястья, полученная Алькарасом на турнире в Барселоне 14 апреля, оказалась весьма серьезной, полностью подтвердились.

К «мастерсам» в Мадриде и Риме, а также начинающемуся 24 мая Roland Garros добавились еще два состязания — Лондонский турнир категории 500 и третий в сезоне чемпионат Большого шлема. В общей сложности на пяти этих турнирах Алькарас в прошлом году заработал 4800 рейтинговых очков из 12 050, набранных в общей сложности, в позапрошлом — 4250 из 7010, а в 2023-м — 4265 из 8855. Поэтому с точки зрения его перспектив в борьбе с итальянцем Янником Синнером за лидерство в рейтинге нынешний недобор почти наверняка будет иметь решающее значение.

Собственно, ни о какой борьбе на данный момент речи не идет. Не слишком удачно начав год, Синнер привел себя в боевое состояние и начиная с марта выиграл пять подряд титулов в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме.

На данный момент в основном рейтинге АТР он имеет 14 700 очков, опережая Алькараса на 2740 баллов, а в классификации по очкам, набранным с января, имеет 5900 очков против 3650 у испанца. А поскольку, кроме испанца, стабильно конкурировать с итальянцем сейчас никто не может, помешать Синнеру удержать лидерство до конца года может разве что неприятность, аналогичная той, которая случилась с Алькарасом: серьезная травма.

Затяжной простой одного из двух лидеров мужского тенниса может помочь и другим игрокам, претендующим на победы в крупных турнирах, в том числе Александру Звереву из Германии и россиянину Даниилу Медведеву, набравшим в этом году соответственно 3040 и 2210 рейтинговых очков.

При удачном стечении обстоятельств немецкий теннисист, который находится в элите уже много лет, но не выигрывал турниров Большого шлема, способен побороться за победу на Roland Garros, на котором он доходил до финала два года назад. Россиянин же, видимо, предпримет попытку выиграть Wimbledon, где дважды (2023, 2024) был в полуфинале.

Евгений Федяков