Компания «Росвексель» запустила цифровую платформу по покупке физического золота — частные инвесторы могут приобрести драгметалл с надежным хранением или забрать его на руки. Сделки проходят через инфраструктуру компании А7, проверенную в работе с реальными активами. Минимальный объем покупки — от одного грамма, что делает золото доступным для граждан с разным уровнем дохода. Компания «Росвексель» создана при участии Минфина, банка ПСБ и компании А7. «Фактически мы перенесли банковские стандарты на рынок физического золота, создав технологический прецедент для всей финансовой отрасли. Для клиента это означает мгновенные операции в полностью защищенном цифровом пространстве, сопоставимом по надежности с межбанковскими расчетами», — пояснил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.

«Роснефть» увеличила «зеленые» инвестиции в 2025 году на 4% — почти до 77 млрд руб., сообщила компания. За три года эта сумма превысила 215 млрд руб. Средства направлены на крупные проекты с экологическим эффектом, включая сокращение промышленных выбросов, улучшение управления водными ресурсами и повышение надежности трубопроводов. В прошлом году «Роснефть» утвердила программу «Чистый воздух». Ее цель — сокращение промышленных выбросов на 41 объекте компании в 13 городах. Кроме того, разработана и утверждена программа «Чистая вода», в которой значительное внимание уделяется вопросам рекультивации нарушенных земель и обращения с отходами.