Студента-иностранца выдворят из РФ за коллективный намаз в сквере Журналистов в Астрахани

В Астрахани суд принял решение выдворить студента из Таджикистана за публичный намаз в общественном месте. Он вместе с другим первокурсником одного из вузов Астрахани совершили коллективный религиозный обряд в сквере Журналистов в День Победы, сообщает «Астрахань 24».

По данным полиции, проведение намаза мужчины не согласовали, а законных оснований для миссионерской деятельности у них не было. Студентов задержали 14 мая.

Ленинский районный суд признал гражданина Таджикистана виновным по статье о нарушении правил миссионерской деятельности иностранным гражданином (ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ). Он должен покинуть РФ и заплатить штраф 30 тыс. руб. Его однокурсника суд признал виновным по ч. 4 той же статьи — за нарушение порядка миссионерской деятельности. Ему назначен штраф 5 тыс. руб.

В Региональном духовном управлении мусульман отметили, что вопрос не в запрете молитв, а в соблюдении правил. «Даже если человек где-то задержался, что-то произошло в дороге — сесть на общественный транспорт и доехать до ближайшей мечети никакого труда не составит», — такой совет дали в управлении в отношении совершения намаза.

Марина Окорокова