Суд наказал волгоградца за фото обломков упавшего беспилотника

Жителя Волгограда оштрафовали на 3 тыс. руб. за фото с изображением обломков БПЛА. Мировой суд признал мужчину виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 13.28 регионального закона № 1693-ОД, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Волгоградца оштрафовали на 3 тыс. руб. за фото обломков дрона

Фото: ИА Общественное мнение

По данным суда, 3 марта этого года волгоградец нарушил запрет главы региона и опубликовал в интернете фотографии, демонстрирующие обломки беспилотника после падения и вызванные ими разрушения.

Мужчина свою вину полностью признал. Постановление в законную силу не вступило.

Марина Окорокова