Суд наказал волгоградца за фото обломков упавшего беспилотника
Жителя Волгограда оштрафовали на 3 тыс. руб. за фото с изображением обломков БПЛА. Мировой суд признал мужчину виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 13.28 регионального закона № 1693-ОД, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Волгоградца оштрафовали на 3 тыс. руб. за фото обломков дрона
Фото: ИА Общественное мнение
По данным суда, 3 марта этого года волгоградец нарушил запрет главы региона и опубликовал в интернете фотографии, демонстрирующие обломки беспилотника после падения и вызванные ими разрушения.
Мужчина свою вину полностью признал. Постановление в законную силу не вступило.