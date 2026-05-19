В Ставрополе продолжают устранять последствия многочасового ливня

Специалисты в нижней части Ставрополя продолжают устранение последствий ливня, который прошел в ночь с 18 на 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Коммунальщики завершили прочистку подземного коллектора реки Члы в районе микрорайона «Радуга». Для этого рабочие обследовали порядка 1,7 км русла, определили место забоя, вскрыли и очистили подземную камеру и восстановили пропускную способность коммуникации»,— уточняется в сообщении.

Кроме того, подрядчик убирает ил и щебень с дорог и тратуаров. Кроме того, ведется откачка воды из подвалов многоквартирных домов.

