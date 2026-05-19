Екатеринбургский митрополит Евгений опубликовал поздравление ко Дню пионерии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем Telegram-канале разместил поздравление ко Дню пионерии и заявил, что пионеры должны быть благодарны Николаю II и почитать его как своего «отца-основателя».

Митрополит отметил, что решение о создании пионерии было принято 19 мая 1922 года на II Всероссийской конференции комсомола, а идейным вдохновителем выступила Надежда Крупская, предложившая создать «скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию» детскую организацию.

Владыка напомнил, что к этому времени российские юноши и девушки уже около 12 лет участвовали в скаутском движении с девизом «Будь готов — всегда готов», которое, как он утверждает, развивалось при поддержке императора Николая II. «Так что и пионерия, и "Движение Первых" должны сегодня отмечать день рождения своего основателя — святого страстотерпца Николая II!»,— заключил митрополит.

Полина Бабинцева