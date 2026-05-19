В двух супермаркетах Дербента изъяли крупную партию немаркированной продукции

В Дербенте в ходе контрольной закупки в супермаркетах «Финик» и «Плаза» было выявлено 339 единиц немаркированной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, на продукцию, которая продавалась без передачи данных в систему «Честный ЗНАК», был наложен арест. В отношении индивидуальных предпринимателей были возбуждено административные дела об обороте немаркированных товаров (ч .2 ст. 15.12.; 15.12.1; ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ).

Наталья Шинкарева