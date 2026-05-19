Прокуратура Новороссийского гарнизона наказала бизнесмена за продажу сухпайков

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил заявление военной прокуратуры Новороссийского гарнизона и привлек индивидуального предпринимателя из Сургута Азамата Булхаирова к административной ответственности за незаконную продажу индивидуальных рационов питания (ИРП) с символикой «Армия России» и «Военторг». Об этом сообщается в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

В ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что предприниматель продает через маркетплейс Wildberries армейские пайки, маркированные комбинированными товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат АО «Военторг» и Министерству обороны РФ.

Суд выяснил, что единственными уполномоченными производителями таких рационов являются несколько заводов, привлеченных «Военторгом» в рамках государственных контрактов для нужд военного ведомства. Вся произведенная продукция предназначена исключительно для продовольственного обеспечения военнослужащих — на упаковке с каждой стороны нанесена надпись «Не для продажи».

«В гражданский оборот на территории Российской Федерации указанные ИРП, маркированные комбинированными товарными знаками "Армия России" и "Военторг", непосредственно правообладателями, производителем либо с их согласия не вводились», — указано в решении суда.

Прокуратура Новороссийского гарнизона квалифицировала действия предпринимателя по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. руб., а контрафактную продукцию постановил уничтожить.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней.

Это не первый судебный процесс с участием предпринимателя Азамата Булхаирова. В мае 2025 года СМИ сообщали, что Арбитражный суд Югры в четвертый раз выписал штраф бизнесмену из Сургута, который продавал в интернете армейские сухпайки. Тогда иск против предпринимателя подала прокуратура Бикинского гарнизона. Арбитражный суд привлек господина Булхаирова к ответственности по административной статье о незаконной торговле с использованием чужого товарного знака, назначив штраф в 65 тыс. руб.

Наталья Решетняк