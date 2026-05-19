Водоканал Новороссийска потратит 7 млн рублей на восстановление разрытий

МУП «Водоканал» Новороссийска выделил более 7 млн руб. на осуществление работ по восстановлению разрытий дорожного полотна на территории города. Соответствующий тендер, заказчиком которого выступает ресурсоснабжающая организация, размещен в единой информационной системе «Закупки».

Денежные средства выделяются из бюджета муниципального предприятия на восстановление асфальтобетонного покрытия после аварийных разрытий на сетях водопровода и канализации. Согласно сведениям о лоте, 7 млн руб. — это начальная и максимальная стоимость контракта.

В ведомости объемов работ указывается, что для восстановления разрытий потребуются щебень, плотные мелкозернистые асфальтобетонные смеси и нефтяной дорожный битум. В документации, приложенной к тендеру, не указаны конкретные адреса проведения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев, начиная со дня подписания сторонами документа о приемке выполненных работ.

Кристина Мельникова