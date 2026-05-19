Главу департамента Гагаринского района Саратова наказали за срыв аукциона

Руководителю департамента Гагаринского района Саратова Владимиру Бьятенко вынесли дисциплинарные взыскания за срыв аукциона по поставке причального понтонного комплекса. Об этом сообщил мэр города Игорь Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Саратова наказал Владимира Бьятенко за срыв торгов по причальному комплексу

Фото: t.me / VladimirByatenko Мэр Саратова наказал Владимира Бьятенко за срыв торгов по причальному комплексу

Фото: t.me / VladimirByatenko

Причиной приостановки торгов стала неполная проработка закупочной документации департаментом. В настоящее время технические недочеты устранены, и процедура определения поставщика возобновлена.

Господин Молчанов отметил, что повторный конкурс объявлен для обеспечения корректности процесса. Он подчеркнул, что все исправления были внесены в кратчайшие сроки. Глава Саратова поручил своему заместителю по строительству лично контролировать каждый этап реализации объекта. Мэр заверил, что подготовка к старту навигации будет завершена в запланированные сроки.

Марина Окорокова