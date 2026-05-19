Главу департамента Гагаринского района Саратова наказали за срыв аукциона
Руководителю департамента Гагаринского района Саратова Владимиру Бьятенко вынесли дисциплинарные взыскания за срыв аукциона по поставке причального понтонного комплекса. Об этом сообщил мэр города Игорь Молчанов.
Фото: t.me / VladimirByatenko
Причиной приостановки торгов стала неполная проработка закупочной документации департаментом. В настоящее время технические недочеты устранены, и процедура определения поставщика возобновлена.
Господин Молчанов отметил, что повторный конкурс объявлен для обеспечения корректности процесса. Он подчеркнул, что все исправления были внесены в кратчайшие сроки. Глава Саратова поручил своему заместителю по строительству лично контролировать каждый этап реализации объекта. Мэр заверил, что подготовка к старту навигации будет завершена в запланированные сроки.