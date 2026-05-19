Сбер и правительство Ставрополья договорились о внедрении процессной аналитики

Сбер и правительство Ставропольского края договорились внедрить в управление регионом процессную аналитику — инструмент, который должен ускорить рассмотрение обращений граждан и сделать работу ведомств прозрачнее, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение подписали на ЦИПР-2026 заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов и заместитель председателя правительства края Николай Афанасов.

Речь идет о технологии, которая отслеживает цифровые следы в информационных системах и показывает, где именно теряется время на маршруте услуги. По сути, программа должна разобрать административный процесс на этапы и подсветить лишние согласования, дублирующие функции и участки, где заявки зависают без видимой причины. Для жителей это может означать более короткие сроки ответа на обращения и меньшее число промежуточных действий при получении госуслуг.

В Сбере делают ставку не только на региональный эффект, но и на тиражируемость самой платформы. Тарас Скворцов напомнил, что банк развивает процессную аналитику с 2021 года и уже получил экономический эффект свыше 31 млрд руб. По его словам, цифровой инструмент помогает не просто ускорять услуги, а менять сам принцип управления — от ручного контроля к анализу данных. Для Ставрополья это означает попытку встроить банковскую ИТ-разработку в работу органов власти и перевести часть управленческих решений в режим постоянного мониторинга.

Николай Афанасов заявил, что власти рассчитывают не только автоматизировать процессы, но и сделать государственное управление более прозрачным для граждан. Когда цифровая система фиксирует каждый шаг обработки запроса, у руководства появляется возможность видеть, кто задерживает маршрут услуги, на каком этапе накапливаются очереди и какие процедуры можно сократить без потери качества.

Станислав Маслаков