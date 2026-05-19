Пенсионеру из Саратова грозит уголовное дело за выброшенных из окна кошек

Полиция проводит проверку в Саратове по факту жестокого обращения с животными. Об этом «Ъ-Средняя Волга» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что причиной проверки стало вчерашнее обращение местного жителя. Со слов заявителя, вечером 18 мая неизвестный выбросил из окна второго этажа девятиэтажного дома на ул. Перспективной,12 трех кошек. По данным СМИ, общавшихся с волонтерами, пострадавших животных может быть 16.

На указанный адрес прибыли сотрудники полиции. Они установили, что хозяином кошек является 64-летний саратовец. Он, как отмечается в ответе ведомства, находился в нетрезвом состоянии и выбросил из окна своих питомцев. В пресс-службе уточнили: свои действия мужчина пояснил тем, что коты начали драться между собой, это его разозлило, и он решил их выкинуть в окно.

Животные выжили, им оказывают помощь волонтеры. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными (ст. 245 УК РФ).

Нина Шевченко