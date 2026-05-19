В Саратове депутаты попросили коммунальщиков вскрывать улицы до замены асфальта

В Саратове на заседании комиссии областной Думы обсуждали проблемы синхронизации ремонта дорог с работами коммунальных организаций. Коммунальные службы призвали вскрывать асфальт для запланированных работ до замены покрытия, а не после. В мэрии заверили, что до начала ремонта дорожной сети во все ресурсоснабжающие организации направляется перечень дорог, подлежащих ремонту. Также аккумулируется информация от ресурсников и определяются сроки проведения работ.

Заместитель председателя комитета дорожного хозяйства саратовской мэрии Джавит Мустафин сообщил, что ресурсоснабжающим организациям направлен список дорог, которые подлежат ремонту. По его словам, в настоящее время по газу — три пересечения, также есть пересечения с водоканалом на улицах Саперной, Технической, Бакинской и Усть-Курдюмской. Сейчас ждут информацию от «Т Плюс». Мустафин призвал ускорить работы, чтобы не затягивать их до поздней осени. Опыт прошлого лета показал, что лучше ремонтировать дороги после опрессовки труб, так можно минимизировать риски в случае, если трубы рванут. Сроки ремонта дорог отодвигаются, но негатива в итоге меньше.

Депутат Дмитрий Полулях (ЕР) подчеркнул, что депутаты давно добиваются подписанного графика ресурсников и дорожников, но его до сих пор нет. Он отметил, что члены комиссии неоднократно обращались в профильные комитеты с просьбой представить графики, но получить их не смогли. Алексей Сидоров, председатель комитета по ЖКХ, заверил, что такой документ существует и работы ведутся в соответствии с ним. Он также добавил, что в ходе испытаний могут возникать внеплановые ситуации, поэтому еженедельно проводятся совещания для корректировки сроков.

Председатель комиссии Вадим Рогожин («Единая Россия») рассказал о проведенном рейде, отметив слаженную работу дорожников и строителей линии скоростного трамвая, где из-за задержки дорожников к своим работам приступили специалисты «Т Плюс». «Такая синхронизация необходима и на других участках. Наша задача – добиться согласованности планов», — подчеркнул он.

Также возникают вопросы к качеству недавно отремонтированных дорог, на которых впоследствии работали ресурсники. На это уже указала прокуратура. Директор Поволжского учебно-исследовательского центра «Волгодортранс» Сергей Андронов сообщил, что в ходе исследований в различных районах Саратова был выявлен недостаток — при вскрышных работах не производилось уплотнение грунтов. Он предположил, что работы могли проводиться в неблагоприятных погодных условиях (возможно, зимой), что приводит к просадкам и дефектам, увеличивая жалобы горожан. При этом технически подобные вещи решить несложно: зимой нужно применять сухие, незамерзшие грунты, хорошо их утрамбовывать. Было видно, что работы выполнялись наспех, чтобы быстрее ликвидировать аварию.

Примером некачественного ремонта стал 12-й Шелковичный проезд, где после укладки нового асфальта произошла авария на сетях «Саратовводоканала». Гендиректор предприятия Павел Зайцев объяснил, что старые трубы могут повреждаться при ремонте, и коммунальщики вынуждены самостоятельно засыпать ямы, а затем приглашать подрядчиков для укладки асфальта.

Кроме того, в ремонте нуждаются колодцы, подавляющее большинство которых просаживается из-за ветхой кладки (меняются 12 кирпичей сверху). Как вариант, дорожные ведомства должны получить возможность ремонтировать колодцы. Сейчас они не могут это делать, потому что это считается нецелевым расходованием средств.

Татьяна Смирнова