Дагестан проиграл спор за нефтерудовоз «Кама»

Нефтерудовоз «Кама», вокруг которого власти Дагестана судятся уже больше десяти лет, окончательно остался у нынешнего владельца — «Петрозаводской судоходной компании». Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону повторно рассмотрел дело и пришел к выводу, что республиканское министерство имущественных и земельных отношений пропустило срок исковой давности, сообщает пресс-служба суда.

Основной причиной такого решения стал тот факт, что власти республики слишком поздно попытались вернуть актив, хотя информация о судьбе судна многие годы находилась в открытом доступе.

Речь идет о судне проекта 1570 «Нефтерудовоз», построенном в 1992 году на судостроительном заводе «Кама». Дедвейт теплохода составляет 3280 тонн, порт приписки — Таганрог, судно продолжает эксплуатироваться на внутренних водных путях и в прибрежном сообщении. По данным отраслевых реестров, владельцем «Камы» остается «Петрозаводская судоходная компания», один из крупнейших карельских перевозчиков нерудных материалов и лесной продукции.

Конфликт вокруг теплохода начался еще в конце 2000-х. Власти Дагестана утверждают, что судно незаконно выбыло из собственности республики в ходе приватизационной сделки 2007 года. Эту позицию ранее подтверждали суды по делам № А15-1610/2010 и № А53-452/2014, где сделки с активом признали ничтожными. В новом процессе министерство потребовало признать право собственности республики на судно, истребовать его у нынешнего владельца и аннулировать ипотечные договоры, заключенные с участием Банка ВТБ и Морского акционерного банка. По версии истца, о конечном приобретателе власти республики узнали только в 2023 году во время разбирательства по другому делу. Именно с этого момента, как настаивал Дагестан, и должен был исчисляться срок исковой давности.

Однако суд занял противоположную позицию. Апелляционная инстанция указала, что министерство обязано контролировать движение республиканского имущества и самостоятельно отслеживать регистрацию прав на дорогостоящие активы. Суд отметил, что сделки с «Камой» проходили публично, сведения о собственниках находились в реестрах, а сам спор вокруг судна продолжался много лет и сопровождался несколькими судебными процессами. В постановлении прямо говорится, что уполномоченный орган «должен был узнать» о судьбе теплохода значительно раньше подачи иска.

Станислав Маслаков