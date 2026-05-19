В Дагестане в результате взрыва газа пострадал жилец дома

В частном доме в дагестанском поселке Ленинкент в Дагестане произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

В результате пострадал 30-летний жилец дома. Он госпитализирован в ожоговое отделение РКБ им. Вишневского с термическими ожогами 20% тела. «На территории частного домовладения в помещении санузла произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Разрушений нет»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева