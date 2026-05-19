Суд Нижнекамска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 47-летнему местному жителю после нападения собаки на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Татарстанца отправили в СИЗО после нападения бультерьера на девочку

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Он останется под арестом до 16 июля.

По версии следствия, 16 мая он выгуливал бультерьера своего знакомого без поводка и намордника в общественном месте. Во время прогулки собака напала на ребенка.

В результате нападения девочка получила тяжелые травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Анна Кайдалова