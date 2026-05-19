В Астрахань из Ирана поставили 97 тонн томатов и салата «Айсберг»

В Астраханскую область поступило две партии томатов и пять партий салата «Айсберг» из Ирана. Суммарный вес свежих овощей составил 97 тонн. Поставка стала первой с начала 2026 года, сообщили в пресс-службе федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК.

Специалисты Астраханского филиала ЦОК АПК подтвердили соответствие томатов и салата установленным фитосанитарным нормам. Карантинные организмы в ходе испытаний выявлены не были.

Директор филиала Ольга Долженко отметила, что ранее в импорте из Ирана преобладали сухофрукты и орехи. Однако весной 2026 года отмечается рост поставок свежих овощей.

