В Анапе уровень бронирований на лето достигает 40%

Уровень бронирований в отелях, гостиницах и здравницах Анапы на лето 2026 года составляет почти 40%, об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Показатель вырос на 10% к уровню 2025 года. Накануне на участке побережья от центрального пляжа до санатория «Бимлюк» завершили отсыпку дополнительного слоя чистого песка.

Министр курортов и туризма Краснодарского края Василий Воробьев, посетив Анапу, сообщил, что в этом году у курорта появилась возможность нарастить туристический поток. По словам министра, город активно готовится к предстоящему летнему сезону.

«Большая работа уже проделана, многое — еще предстоит сделать, но уже сегодня видно, что грядущий сезон обещает быть более успешным»,— заявил Василий Воробьев.

Согласно актуальным данным министерства курортов края, половина средств размещения на территории Анапы обладает собственными аквазонами, что позволяет туристам уже сейчас планировать отдых без ожидания решения по официальному открытию пляжей. За очистку аквазон и их безопасность отвечает руководство отелей и гостиниц.

Василий Воробьев также подчеркнул, что Анапа является флагманом в Краснодарском крае по количеству средств размещения в рамках системы «все включено». На курорт приходится 80% таких отелей. Летом в городе планируют открыть четырехзвездочный и пятизвездочный отели.

София Моисеенко