В Волгограде стартовала продажа билетов на футбольный матч с Буркина-Фасо

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч сборной России по футболу в Волгограде. Встреча с командой Буркина-Фасо пройдет 5 июня на «Волгоград Арене», сообщает РФС.

5 июня на «Волгоград Арене» сборная России встретится с командой Буркина-Фасо

Фото: Марина Окорокова

Самый дешевый билет на игру стоит 400 руб., самый дорогой — 2,2 тыс. руб. Сообщается, что детям до 5 лет можно пройти бесплатно. Матч в Волгограде — один из трех товарищеских матчей отечественной сборной, которые запланированы на ближайшие месяцы. 28 мая россияне встретятся с Египтом в Каире, а 9 июня — со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Штаб сборной России во главе с тренером Валерием Карпиным уже утвердил состав национальной команды на летние сборы. На матчи сборной против Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго вызвано 32 футболиста.

В 2025 году Волгоград уже принимал российскую сборную по футболу. Тогда они сыграли со сборной Ирана, одержав победу со счетом 2:1. Стадион «Волгоград Арена» зафиксировал рекорд посещаемости — матч посмотрели 42 387 болельщиков.

