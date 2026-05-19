Петербургский автобус перевозил пассажиров с 40-градусной жарой в салоне

Жители Петербурга сообщили о высокой температуры в салоне автобуса № 345, курсирующем через Горелово. В нем температура поднялась до +40 градусов из-за неработающего кондиционера. В комитете по транспорту ранее напомнили, что нормативная температура в салонах городских автобусов должна составлять от +18 до +25 градусов, пишет 78.ru.

В Комтрансе гсообщили, что в жару для охлаждения требуется больше времени, особенно в часы пик

Фото: Пресс-служба «Вест-Сервис»

В Комтрансе подчеркнули, что кондиционеры в автобусах настраиваются на автоматический режим.

Кирилл Конторщиков