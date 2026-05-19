На Ставрополье раскрыли крупное мошенничество с медицинскими документами

В Минеральных Водах завершили расследование уголовного дела против 41-летней жительницы хутора Славянского, которую следствие считает организатором многолетней схемы обмана знакомых под видом помощи с медицинскими документами и социальными льготами. Материалы дела уже передали в Минераловодский городской суд. Женщине вменяют семь эпизодов мошенничества по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция по которым достигает шести лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, схема работала почти два с половиной года — с октября 2022-го до начала 2025 года. Обвиняемая убеждала знакомых, что располагает связями в медицинских учреждениях Москвы и санаторно-курортной системе Кавказских Минеральных Вод. За деньги она обещала оформить фиктивные справки об инвалидности, организовать льготные путевки в санатории, помочь с госпитализацией и даже решить вопросы с поступлением детей в вузы. Следователи считают, что реальных возможностей выполнить эти обещания у нее не было с самого начала.

Потерпевшие передавали фигурантке крупные суммы наличными и переводами, рассчитывая получить документы, которые позволяли оформить выплаты, льготы или лечение вне очереди. В материалах дела фигурируют семь эпизодов, а общий ущерб превысил 2,3 млн руб. Следствие утверждает, что деньги женщина тратила на личные нужды. На время расследования ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным МВД, подозреваемая делала ставку на личное доверие. Большинство потерпевших оказались ее знакомыми или людьми из близкого круга общения. Следователи считают, что именно это позволяло ей долго избегать заявлений в полицию: часть клиентов ожидала обещанных документов месяцами, а некоторые надеялись решить вопросы неофициальным путем и потому не спешили обращаться в правоохранительные органы.

Станислав Маслаков