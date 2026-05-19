«Росатом» стал владельцем Калининградского морского торгового порта

«Росатом» получил полный контроль над АО «Калининградский морской торговый порт». Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 18 мая.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В декабре 2025 года транспортная группа FESCO, находящаяся под управлением «Росатома», получила КМТП в доверительное управление после передачи актива государству.

В июле 2023 года Центральный районный суд Калининграда по иску Генпрокуратуры постановил изъять в доход РФ 52% акций порта. Речь шла о пакетах, принадлежавших Николаю Лысенко и Андрею Колеснику. Кроме того, суд взыскал с них 369,2 млн рублей незаконно полученного дохода.

Согласно отчетности КМТП за середину 2024 года, основным акционером порта являлось Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с долей 98,25%. Еще 1,75% принадлежали предпринимателю Олегу Дорофееву.

Матвей Николаев