В Петербурге появился сад Владимира Маяковского

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении наименований десяти садам и скверам в семи районах города. В Центральном районе появились сад Владимира Маяковского на пересечении улиц Некрасова и Маяковского, а также Ливенский сквер у дома №6 на Смольном проспекте. В Адмиралтейском районе скверу у Рузовской улицы присвоено наименование Мирониевский. Калининский район получил сквер Полюстровские Воды у Пискаревского проспекта и два участка Тепловодской аллеи от Ключевой до Полюстровского проспекта.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

парк Рыбачья Слобода в Невском и сквер Полярников в Курортном.

В Невском районе бульвар между Рыбацким проспектом и Невой получил название парк Рыбачья Слобода. В Пушкинском районе сквер в поселке Тярлево стал Глазовским. В Курортном районе в Комарово и Сестрорецке появились сквер Полярников и сквер Чернобыльцев.

Кирилл Конторщиков