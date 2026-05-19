Суд в Иркутске отправил в колонию женщину, обманувшую в том числе астраханцев на 180 млн руб.

Суд в Иркутске приговорил к 12 годам 9 месяцам колонии общего режима женщину, похитившую у россиян 180 млн руб. Жертвами ее преступных схем были в том числе жители Астраханской области, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Астраханцы стали жертвами иркутской мошенницы

По данным суда, 47-летняя фигурантка с января 2016 года начала привлекать деньги граждан под видом инвестиций. Средства шли через юридическое лицо. В закрытой группе соцсети подсудимая проводила вебинары, где позиционировала себя как успешного руководителя и обещала потенциальным инвесторам доходность от 14% до 120%. Размер прибыли зависел от срока и суммы сделки.

Своим «клиентам» фигурантка рассказывала, что их деньги пойдут на выкуп имущества должников и развитие прибыльных проектов. Один из них — проект по переработке конопли «Промрусскон». Фактически средства новых инвесторов шли на частичные выплаты старым и на личные нужды подсудимой.

По данным из открытых источников, ООО «Промрусскон» было зарегистрировано в селе Семеновском Иркутской области в 2018 году. Генеральным директором с 2019 года числилась Марина Дмитриева. Основным видом деятельности ООО было выращивание обыкновенной конопли. В марте 2025 года юрлицо было ликвидировано.

Фигурантка обманывала граждан три года — с 2016-го по 2019-й. Общая сумма похищенных средств у более 250 граждан составила свыше 180 млн руб. Помимо астраханцев, жертвами стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской и Иркутской областей и других регионов РФ. Материалы уголовного дела составили 194 тома. Свою вину подсудимая не признала.

Кроме реального срока, женщине назначили штраф в размере 500 тыс. руб. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 165 млн руб. На имущество подсудимой наложен арест.

Марина Окорокова