Верховный суд Татарстана изменил приговор бывшему сотруднику прокуратуры Алию Купову, осужденному за взятку, превышение полномочий и вмешательство в расследование уголовных дел. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд Татарстана смягчил приговор бывшему сотруднику прокуратуры Купову

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Верховный суд Татарстана смягчил приговор бывшему сотруднику прокуратуры Купову

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция переквалифицировала два эпизода воспрепятствования правосудию в одно преступление и смягчила наказание до 7,5 лет колонии общего режима.

Ранее суд назначил господину Купову 8 лет колонии, штраф 3,27 млн руб., запрет занимать должности на госслужбе в течение 4,5 лет и лишение классного чина.

По версии следствия, экс-сотрудник прокуратуры получил взятку в виде мобильного телефона и пытался помочь фигурантам дела о наркотиках вернуть изъятые телефоны и добиться переквалификации обвинения на менее тяжкое.

Приговоры другим фигурантам дела — Евгении Покровской и Артему Мясникову — Верховный суд Татарстана оставил без изменений.

Анна Кайдалова