«Никто не заинтересован в хаосе»
Александр Данильцев
Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ, д. э. н.
Маловероятен сценарий полного развала ВТО. В сохранении института ВТО заинтересовано подавляющее большинство игроков.
Для потенциальных лидеров мировой торговли в будущем — США (они впервые за несколько лет возобновили финансирование ВТО), Китая, возможно, Индии и других крупных развивающихся экономик с высокой зависимостью от экспорта — ВТО останется необходимым инструментом влияния и создания условий для экспортной экспансии, формирования удобных правил торговли после преодоления периода кризисов, нестабильности и хаоса. Они всеми силами будут консервировать эту структуру с прицелом на будущее.
ВТО — уникальный переговорный инструмент, востребованный всеми небольшими экономиками, которые не имеют своих ресурсов и механизмов для двусторонних переговоров, но заинтересованы в обеспечении переговорных возможностей на глобальном уровне.
Наконец, никто не заинтересован в хаосе. Победители в конкурентной борьбе могут использовать упорядоченную глобальную систему регулирования для экспансии, проигравшие и лидеры второго ряда — для ограничения произвола победителей и обеспечения гарантий участия в глобальной торговле.
Сценарий реформы пока идет без особого успеха. Проблемой является забюрокраченность системы и привязка к существующим юридическим схемам. Система обязательств содержит важнейшие принципы (прежде всего недискриминация, транспарентность, приоритет права), и они должны быть сохранены как предпосылки нормального развития глобальной торговли.
В целом ВТО не хватает как раз экономической гибкости и адаптивности в условиях нестабильности. В этом парадокс: ВТО практически последний бастион, который обеспечивает некоторую стабильность и порядок в мировой торговле, несмотря на потрясения, но она сама нуждается в механизмах адаптации.
В результате реформирования должны появиться новые, более избирательные, правила, не отменяющие принципов, секторальные механизмы, дополнительные инструменты сотрудничества с региональными структурами, привязка обязательств к изменениям экономических параметров.
Важная проблема состоит в резкой политизации мировой торговли, прежде всего из-за санкций и экономической политики США.
Система ВТО не предназначена для решения политических вопросов.
Как и в любой правовой системе, есть риск злоупотребления правом и препятствования имплементации правил (как это сейчас делают США в отношении механизма разрешения споров). Но существует и возможность коллективными усилиями с этим бороться. Баланс национальных интересов и участия в многостороннем объединении обеспечивается благодаря нормальным сбалансированным переговорам.