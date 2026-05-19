Т-Банк открыл сбор заявок на облигации «Кредитный поток 5.0» с доходностью до 17,55% годовых и наивысшим ожидаемым кредитным рейтингом от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Выпуск обеспечен денежными требованиями по портфелю кредитных карт Т-Банка. Выплаты инвесторам будут формироваться из платежей по картам. Портфель в обеспечении облигаций — высокого качества: заемщики не имеют текущих просрочек и отличаются хорошей кредитной историей. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Сбор заявок продлится до 22 мая.

Высокоскоростной интернет появится в «Сапсанах» и части «Ласточек», сообщили в РЖД. Спутниковые терминалы от компании «Бюро 1440» будут установлены на 135 поездов.

Пассажиры такси смогут проверить легальность перевозчика через мессенджер «Макс». Для этого нужно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. В Минтрансе утверждают, что это повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам.