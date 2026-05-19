Оптово-распределительный центр за 7,7 млрд рублей запустят в Новороссийске

В станице Раевской под Новороссийском планируется запуск крупного оптово-распределительного центра, общая стоимость проекта которого составила 7,7 млрд руб. Соглашение было подписано на ПМЭФ в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В настоящее время в Новороссийске уже запустили в эксплуатацию первую часть склада. В июне этого года помещения на объекте начнут сдавать в аренду. Открытие второй части оптово-распределительного центра запланировано на январь 2027 года.

По данным мэрии региона, склад спроектирован с учетом работы с различными категориями товаров. На объектах организуют хранение продукции с особым температурном режиме, фасовку и упаковку с использованием оборудования арендатора. Сообщается, что в оптово-распределительном центре также будут предусмотрены места для хранения вторсырья и пожароопасных товаров. Общая площадь объекта составит 104,3 тыс. кв. м.

Открытие нового склада позволит создать новые рабочие места и сформировать дополнительные вакансии, подчеркивают в пресс-службе администрации Краснодарского края. Руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный сообщил, что для Новороссийска новый центр станет важным элементом развития городской экономики.

