Губернатор Чибис потребовал наладить интернет в оленегорской больнице после атак БПЛА

В ходе рабочей поездки в Оленегорск губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил профильным ведомствам обеспечить стабильную работу интернета в социально значимых учреждениях города. Как сообщается, поводом для особого внимания к связи стали прошлогодние атаки беспилотников на местные объекты, после чего доступ в сеть в городе и окрестностях был ограничен.

В больнице сохраняются сложности, которые создают неудобства как для пациентов, так и для персонала, в частности при использовании телемедицины и дистанционных консультаций

В больнице сохраняются сложности, которые создают неудобства как для пациентов, так и для персонала, в частности при использовании телемедицины и дистанционных консультаций

«Из-за обеспечения безопасности стратегически важных объектов действуют ограничения, но важно, чтобы в местах общественного доступа, в том числе в Оленегорской ЦРБ, с интернетом все было нормально»,— заявил господин Чибис. Он отметил, что в больнице сохраняются сложности, которые создают неудобства как для пациентов, так и для персонала, в частности при использовании телемедицины и дистанционных консультаций.

Глава региона дал поручения региональным минздраву и минцифры, а также муниципальным властям обеспечить доступ к интернету в общественных пространствах: парках, библиотеках и центрах «СОПКИ».

