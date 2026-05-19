Скончался бывший глава Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин

После продолжительной болезни скончался бывший руководитель «Петербургского метрополитена», почетный гражданин Санкт-Петербурга Владимир Гарюгин. Ему было 76 лет. О смерти сообщили в пресс-службе метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умер бывший глава петербургского метро Владимир Гарюгин

Фото: Петербургский метрополитен Умер бывший глава петербургского метро Владимир Гарюгин

Фото: Петербургский метрополитен

«Он встал у руля крупнейшего транспортного предприятия Ленинграда в непростые 90-е годы и за 30 лет руководства вывел наше метро в число наиболее передовых метрополитенов страны — современных, комфортных и безопасных. Благодаря его усилиям наше предприятие и сегодня успешно решает логистические задачи, оставаясь самым массовым, надежным и востребованным видом общественного транспорта»,— говорится в сообщении.

Владимир Гарюгин начал работать в Ленинградском метрополитене в 1983 году, а в 1990-м возглавил предприятие. Руководителем метро он оставался около 30 лет.

В 2020 году господин Гарюгин покинул пост, объяснив свое решение желанием «уступить дорогу молодым».

За годы работы Владимир Гарюгин был удостоен звания почетного железнодорожника и почетного работника транспорта России, а также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» и орденом Почета. В 2020 году ему присвоили звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Матвей Николаев