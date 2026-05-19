Экс-руководитель ОМВД Анапы Платонов стал начальником полиции Краснодара

Полковник полиции Андрей Платонов, возглавлявший отдел МВД России в Анапе, назначен руководителем УМВД по Краснодару. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Церемония представления состоялась накануне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Андрей Платонов родился в 1981 году, он получил высшее образование в Кубанском государственном аграрном университете. С 2004 года господин Платонов служит в органах. Его профессиональный путь начался на посту оперуполномоченного в Краснодаре, после чего жителя Кубани переводили на руководящие должности в Геленджике и Анапе.

Новый начальник УМВД Краснодара имеет медали «За доблесть в службе» и «За боевое содружество», также он награжден знаком «Почетный сотрудник МВД».

С повышением по должности Андрея Платонова поздравили в ОМВД Анапы. Личный состав и руководство городского отдела полиции выразили благодарность бывшему начальнику.

Кристина Мельникова