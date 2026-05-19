На Ставрополье ущерб лесному заказнику от выпаса скота составил 5 млн рублей

Прокуратура Нефтекумского района Ставропольского края обратилась в суд с требованием запретить прогон и выпас скота на территории природного заказника краевого значения «Восточный». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным ведомства, установлено, что собственники близлежащих животноводческих точек выпасают мелкий рогатый скот на площади более 300 га. Сумма ущерба лесу составила около 5 млн руб.

«В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями о запрете прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на заповедной земле, а также о взыскании с собственников скота ущерба, причиненного природе»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева