Саратовец раскрыл коммерческую тайну за турпутевки на 650 тыс. руб.

В Саратовской области завершилось следствие по делу экс-начальника отдела закупок организации по производству удобрений. Мужчину обвиняют в получении коммерческого подкупа (п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ) и разглашении коммерческой тайны (ч. 3 ст. 183 УК РФ), сообщили в саратовском СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путевки на 650 тыс. руб. стоили саратовскому экс-начальнику закупок уголовного дела

Фото: Марина Окорокова Путевки на 650 тыс. руб. стоили саратовскому экс-начальнику закупок уголовного дела

Фото: Марина Окорокова

Следователи установили, что с января по август 2025 года обвиняемый незаконно воспользовался туристическими путевками на 650 тыс. руб. Фигуранту их дали за слив конфиденциальных сведений об организации. Коммерческую тайну он раскрыл знакомому, чтобы тот с ее помощью получил преимущества при участии в закупках.

Имущественный вред в размере более 12 млн руб., который причинил своими действиями обвиняемый, был возмещен полностью. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Марина Окорокова