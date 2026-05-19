В Приволжский районный суд Казани направили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Башкортостана. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве частных домов в Татарстане, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В Казани застройщика будут судить за мошенничество на 97 млн рублей

По данным следствия, с сентября 2023 года по декабрь 2024 года он заключал с гражданами договоры на строительство малоэтажных домов. Всего от 22 заказчиков он получил 97 млн руб., однако обязательства в полном объеме не выполнил.

Фактически выполненные работы оцениваются в 35 млн руб. Следствие считает, что полученными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Анна Кайдалова