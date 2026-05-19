Зарплатные предложения для фитнес-тренеров в Крыму увеличились на 71%

В Крыму в I квартале 2026 года наиболее значительный рост зарплатных предложений зафиксирован у фитнес-тренеров (71% год к году), хостес (70%) и пекарей (62%). ГК «Квартал» и «Авито Работа» изучили спрос и предложение на рынке труда в курортных объектах Крыма в I квартале 2026 года в сравнении с тем же периодом 2025 года.

Согласно данным исследования, максимальный прирост зарплатных предложений отмечен в массовых сервисных ролях. В пятерку лидеров по темпам увеличения оплаты вошли фитнес-тренеры (+71%), хостес (+70%), пекари (+62%), бармены (+60%) и официанты (+45%).

Динамику также продемонстрировали вакансии администраторов и сотрудников спа-салонов: зарплатные предложения выросли на 40 и 29% соответственно. Инженерам по эксплуатации объектов стали предлагать на 28% больше. Общая динамика оплаты в гостиничном и курортном сегменте региона осталась умеренной: 51 тыс. руб. в месяц в I квартале 2026 года против 49,5 тыс. руб. в 2025 году (+3% год к году).

Рост зарплатных предложений, по мнению аналитиков, может быть связан с развитием санаторно-курортных объектов, расширением перечня услуг, повышением стандартов сервиса, ростом внутреннего туристического потока и потребностью в квалифицированных специалистах.

«Это происходит на фоне трансформации девелоперского продукта. Курортные проекты становятся более сложными и самодостаточными: помимо размещения, они включают разнообразные медицинские, оздоровительные, спортивные и развлекательные функции. Это отражает постепенный переход Крыма к круглогодичной модели отдыха»,— отметил руководитель девелоперских проектов ГК «Квартал» Юрий Цукер.

Он также добавил, что для привлечения гостей в Крым вне высокого сезона требуется развитие нескольких сегментов инфраструктуры. По его словам, даже при умеренной общей динамике зарплатные предложения для специалистов, задействованных в нужных для этого областях, будут расти намного быстрее средних значений.

Алина Зорина