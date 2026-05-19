В Новороссийске утвердили программу подготовки к следующему отопительному сезону

Власти Новороссийска приняли программу по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов, соответствующий документ под подписью главы муниципалитета Андрея Кравченко опубликован на официальном сайте администрации.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Подписанием постановления мэр Новороссийска поручил начать подготовку объектов социальной сферы и объектов жилищно-коммунального комплекса к предстоящему отопительному сезону. Согласно документу, в городе сформируют комиссию по проведению оценки готовности к осенне-зимнему периоду.

В состав комиссии войдут заместитель главы по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров, замглавы по социальной политике Наталья Майорова, главный специалист МКУ «УЖКХ» Анна Юзеева, членами комиссии станут начальники городских управлений, МКУ и представители ресурсоснабжающих организаций. По согласованию в состав комиссии также включат депутатов городской думы, представителя государственной жилищной инспекции Краснодарского края и представителя Ростехнадзора.

Председатель комиссии, которым является Рафаэль Бегляров, обязан проводить еженедельные совещания с руководством ресурсоснабжающих компаний, социальных учреждений, управляющих компаний и с представителями ТСЖ вплоть до 15 августа 2026 года. В этот же срок, согласно утвержденному плану, тепловым организациям рекомендовано обеспечить готовность объектов к началу отопительного сезона и предоставить комиссии паспорта готовности. Также в Новороссийске создадут районные межведомственные комиссии по подготовке к наступлению холодов.

Перед началом отопительного сезона в Новороссийске планируется выполнить ряд ремонтных мероприятий на тепловых сетях во всех внутригородских районах. В комплексный план также внесли ремонтные работы, которые будут обязаны выполнить управляющие компании Новороссийска в преддверии осенне-зимнего периода.

София Моисеенко