Татарстан может стать площадкой для съемок документального фильма Луселии Сантус

Бразильская актриса Луселия Сантус, известная по сериалу «Рабыня Изаура», планирует снять в Татарстане часть международного документального фильма о жизни женщин в разных странах. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Миннуллина.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее словам, во время международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum 2026» актриса уже провела деловые и культурные встречи и ознакомилась с культурной программой региона.

Проект посвящен жизни женщин в разных странах, особенно в сельских и отдаленных территориях. Ожидается, что госпожа Сантус вернется в Татарстан в июле для начала съемок.

Анна Кайдалова