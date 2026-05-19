В Дагестане возбудили дело о реабилитации нацизма из-за аудиозаписи в интернете

Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении жителя Кизляра по подозрению в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По версии следствия, в декабре 2025 года подозреваемый разместил в одной из интернет-групп аудиофайл, содержащий высказывания, направленные на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, а также искажающие сведения о событиях Второй мировой войны.

В СКР отметили, что размещенные материалы стали доступны неограниченному кругу лиц. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием сети интернет).

Основанием для возбуждения дела стали материалы, поступившие из Центра по противодействию экстремизму МВД по Дагестану. В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Валерий Климов