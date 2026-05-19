Глава СК взял на контроль историю с пропажей 3 млн рублей в саратовском СНТ

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о промежуточных итогах проверки в отношении руководства садоводческого товарищества «Спутник-65» в Саратове. Основанием послужило видеообращение местных жителей, опубликованное в СМИ, сообщили в информцентре ведомства.

По данным заявителей, в 2021 году правление СНТ собрало с участников 7,5 млн руб. на прокладку нового водопровода. Однако после завершения работ в смете были указаны лишь 4,5 млн руб. Жители полагают, что 3 млн руб. похищены. Кроме того, в обращении упоминаются иные незаконные действия, нарушающие права граждан.

Следственное управление СК России по Саратовской области уже начало проверку по факту присвоения (ст. 160 УК РФ). Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину представить доклад о результатах проверки.

Нина Шевченко