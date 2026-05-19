На KazanForum-2026 заключили 163 соглашения

По итогам международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» было подписано 163 соглашения и меморандума, включая 86 международных и 70 соглашений от Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба форума.

В мероприятии приняли участие представители 99 стран и 75 регионов России. Деловую программу форума посетили около 10 тысяч человек.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что форум подтвердил значение диалога России с исламским миром для развития экономических и инфраструктурных связей. По его словам, сотрудничество позволяет выстраивать новые транспортные и финансовые магистрали.

