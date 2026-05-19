Выручка КТК достигла 173 млрд рублей по итогам 2025 года

За 12 месяцев 2025 года выручка Каспийского трубопроводного консорциума выросла на 4%, составив 173 млрд руб. Как сообщает «Эксперт Юг», в прошлом отчетном периоде показатель достигал 166 млрд руб.

Увеличение выручки генеральный директор АО «КТК-Р» Николай Горбань связал с увеличением объемов перекачки нефти. Объем перевалки через объекты КТК в 2025 году составил 70,5 млн т, а в 2024 году он достигал 63 млн т. По словам руководителя компании, рост перевалки связан с увеличившейся добычей сырья на казахстанских месторождениях в Кашагане, Тенгизе и Карачаганаке.

Общая сумма объявленных дивидендов для акционеров по итогам прошлого года составила 1,4 млрд долларов. КТК остается одним из крупнейших налогоплательщиков России, а также входит в рейтинг организаций с государственным участием по суммам выплаты дивидендов в федеральный бюджет.

