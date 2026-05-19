В сторону Крыма и обратно задерживаются шесть поездов
Шесть поездов, следующих в сторону Республики Крым и обратно, отстают от графика после приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
По состоянию на 12:00 в Крым задерживаются два поезда из Москвы. Они следуют в Симферополь. Время задержки составляет 1,5 часа и 2,5 часа.
Из Крыма задерживаются четыре поезда в сторону Санкт-Петербурга и Москвы. Составы отправились из Евпатории, Симферополя и Севастополя. Минимальное время задержки составляет 1 час, максимальное — 6,5 часа.
По данным перевозчика, пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, будут обеспечены питанием и водой. Время задержки в пути может измениться.
«Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации»,— говорится в сообщении.