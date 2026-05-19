В Чувашии на модернизацию школ направят 7 млрд рублей
В Чувашии в этом году капитально отремонтируют 38 школ. На модернизацию и благоустройство образовательных учреждений выделят 7 млрд руб., сообщил глава республики Олег Николаев.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
До 1 сентября власти планируют завершить ремонт в 15 школах, еще 21 объект будет готов до 1 ноября. Две школы вошли в программу с двухлетним циклом работ до 2027 года. Сейчас средняя техническая готовность объектов составляет 27%.
Николаев отметил, что в образовательных учреждениях также планируют создать тематические пространства, посвященные культуре, истории и известным людям Чувашии.