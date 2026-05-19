В Ростове-на-Дону грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на станции Заречной

На железнодорожном переезде станции Заречной в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

По данным СКЖД, авария произошла в 09:09. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом.

Машинист применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния предотвратить столкновение не удалось.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Схода подвижного состава не произошло, движение поездов осуществляется в штатном режиме, график движения не нарушен.

Валерий Климов