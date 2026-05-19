На Ставрополье почти 20,5 тысяч женщин состоят на учете с раком груди

В Ставропольском крае по итогам 2025 года на диспансерном учете по поводу рака молочной железы состояли почти 20,5 тыс. женщин, и это один из самых заметных медицинских сюжетов года для региона, сообщали в ТФОМС СК.

Основная нагрузка пришлась на возрастную группу старше 55 лет — около 14,5 тыс. пациенток, еще почти 5 тыс. женщин были в возрасте 40–55 лет, а среди девушек младше 30 лет заболевание выявили почти у 70 человек. В 2025 году на лечение и реабилитацию таких пациенток по ОМС направили около 1,3 млрд руб., а в 2026 году на помощь онкобольным в бюджете ТФОМС СК уже заложили 6,2 млрд руб.

Эти цифры укладываются в общую динамику онкологической заболеваемости в крае. По данным, которые ранее приводил краевой минздрав, в 2025 году в регионе выявили 11,5 тыс. злокачественных новообразований — это рекордный показатель как минимум за несколько лет, а под диспансерным наблюдением к декабрю 2025 года находились 73,5 тыс. человек. В структуре наиболее распространенных локализаций рак молочной железы занимает 11,9%, уступая только опухолям кожи без меланомы, а также входит в число самых частых онкодиагнозов вместе с раком легкого и предстательной железы.

Рак груди остается самым частым онкологическим заболеванием у женщин, а риск резко растет с возрастом, что и видно по краевой статистике: две трети случаев пришлись на женщин старше 55 лет. Система стала лучше выявлять болезнь на ранних стадиях — в 2025 году в крае диспансеризацию или профосмотры прошли 1,2 млн человек, а более 113 тыс. из них направили на углубленное обследование по поводу риска онкологии. ТФОМС прямо связывает финансирование с ростом нагрузки на систему: до 15% бюджета фонда уходит на помощь онкобольным, а в 2026 году эта статья выросла до 6,2 млрд руб.

Ранее «КоммерсантЪ» писал, что в Ставропольском крае в 2025 году выявили рекордные 11,5 тыс. злокачественных новообразований, а молочная железа вошла в число трех самых распространенных локализаций. В феврале 2026 года издание сообщало, что обследования на онкозаболевания прошли 1,2 млн жителей края, то есть речь идет не об одном частном случае, а о системной нагрузке на региональную медицину и страховую систему. На этом фоне данные о почти 20,5 тыс. женщин с диагнозом рак груди выглядят не как разовая статистика, а как показатель хронически высокой онкологической нагрузки на женское население региона.

Станислав Маслаков