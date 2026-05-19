В краснодарский завод «Черноморская рыбка» вложат 200 млн рублей

В реализацию проекта по строительству складов и переработке рыбной продукции ООО «Черноморская рыбка» в поселке Победитель, находящемся в черте Краснодара, будет направлено 200 млн руб. Об этом пишут «Ведомости Юг».

Возведение производства запланировано в 2026–2028 гг. В настоящее время проект согласовывается в администрации Краснодарского края для получения статуса масштабного, что позволит компании получить земельный участок без торгов.

Предприятие будет рассчитано на создание 50 рабочих мест. Помимо рыбной продукции завод сможет перерабатывать другие виды сельскохозяйственного сырья.

