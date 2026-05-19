В Саратовской области сократилось количество бедных

В Саратовской области снизилось количество жителей, живущих за чертой бедности. По итогам 2025 года таких саратовцев в регионе 9,5%. Такие данные опубликовал Саратовстат.

Фото: Фотоархив ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

По данным статистики, в регионе проживает 225,1 тыс. человек с денежными доходами ниже границы бедности. В 2024 году их было 252,7 тыс. человек.

Таким образом, доля граждан, которые живут очень скромно, сократилась на 1,1% — с 10,6% до 9,5% за прошедший год.

Марина Окорокова